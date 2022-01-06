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Смартфон Xiaomi признали самым производительным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Декабрьским лидером рейтинга AnTuTu стал игровой смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, следует из обновленного списка популярного бенчмарка. Поступивший в продажу осенью прошлого года китайский флагман набрал в тесте 874 702 балла.

Второе место оказалось у смартфона RedMagic 6S Pro, показавшего результат в 852 985 баллов и iQOO 8 Pro, который набрал 845 580 баллов. На четвертом месте — модель Vivo X70 Pro+, которая в ноябре находилась позицией ниже.

Примечательно, что топ-4 занимают модели на основе Snapdragon 888+, тогда как пятое место досталось смартфону на основе Snapdragon 888. При этом впервые на такой высокой позиции оказался складной аппарат — Oppo Find N.

Места с шестого по десятое занимают iQOO 8, Asus ROG 5s, iQOO Neo5S, Motorola Edge S30 и Oppo Find X3 Pro. Новинки на флагманской платформе Snapdragon 8 Gen 1 попасть в рейтинг не успели, поэтому в январе ожидается смена лидера в списке самых производительных смартфонов.

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Технологии #Смартфоны #Фишки Xiaomi
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