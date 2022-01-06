Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России

Западный эксперт описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной, по мнению аналитика, война будет «молниеносной».

Несмотря на реформы украинской армии, у Москвы подавляющий перевес. Так, Киев может поставить «под ружье» 250 тысяч человек, 2500 танков и 785 самоходных артиллерийских установок, пишет National Interest.

При этом российская армия способна выставить около миллиона военных, 13 тысяч модернизированных танков и более 6500 САУ. В Черном море абсолютное преимущество также у Москвы.

Господство ВКС России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны, тогда как ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов.

Военные бюджеты обеих стран также в пользу России — Киев тратит на армию около 5,2 миллиарда долларов, а Москва порядка 65 миллиардов. Такая огромная разница не оставляет украинской армии шансов, отмечает автор материала.

Сценарий предполагает, что в случае масштабного конфликта ВСУ понесут огромные потери, а Украина быстро лишится промышленной и военной инфраструктуры. Это сделает конфликт быстротечным.