NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 305

Компания NVIDIA представила настольный графический ускоритель GeForce RTX 3050, который станет игровым решением начального уровня на архитектуре Ampere. Рекомендованная стоимость карты составит 249 долларов.

Видеокарта станет доступным флагманом для гейминга в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду в самых современных играх. Планируется, что новая карта поступит в продажу 27 января.

В составе GeForce RTX 3050 используется второе поколение ядер RT для трассировки лучей и третье поколение тензорных ядер. GeForce RTX 3050 базируется на графическом процессоре GA106-150, который включает 2560 ядер в диапазоне частот от 1,5 до 1,78 ГГц.

Карта также получила 8 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой разрядности шины 128 бит. Заявлена поддержка современных технологий Resizable BAR, NVIDIA Reflex, Microsoft DirectX 12 Ultimate, а также NVIDIA RTX и DLSS.