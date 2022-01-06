НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

NVIDIA анонсировала видеокарту GeForce RTX 305

Источник:
Sibnet.ru
366 0
Фото: © NVIDIA

Компания NVIDIA представила настольный графический ускоритель GeForce RTX 3050, который станет игровым решением начального уровня на архитектуре Ampere. Рекомендованная стоимость карты составит 249 долларов.

Видеокарта станет доступным флагманом для гейминга в разрешении 1080p с частотой 60 кадров в секунду в самых современных играх. Планируется, что новая карта поступит в продажу 27 января.

В составе GeForce RTX 3050 используется второе поколение ядер RT для трассировки лучей и третье поколение тензорных ядер. GeForce RTX 3050 базируется на графическом процессоре GA106-150, который включает 2560 ядер в диапазоне частот от 1,5 до 1,78 ГГц.

Карта также получила 8 Гбайт памяти GDDR6 с поддержкой разрядности шины 128 бит. Заявлена поддержка современных технологий Resizable BAR, NVIDIA Reflex, Microsoft DirectX 12 Ultimate, а также NVIDIA RTX и DLSS.

Еще по теме
Рассекречен новый процессор Intel Core i5 для ноутбуков
Intel выпустит доступную видеокарту
Россия создаст самый мощный процессор
Представлены новые процессоры Intel
смотреть все
Технологии #Компьютеры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сноубордист погиб в Бурятии при сходе лавины
Новосибирцы готовы снизить зарплатные ожидания
Вомбаты впервые в России появятся в новосибирском зоопарке
Ребенок утонул в алтайском санатории
Самое популярное
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
Зайцев и Домнина поразили жюри катанием без коньков
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Путин потребовал мер по борьбе с пытками в колониях
Казахстан закрыл въезд иностранцев в страну
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

andr71

В Сибири зп была 25 000 +8%, стала 27 000, а в Москве была 100 000, а стала 105 000... Несчастные жители...

Plaguer

Если есть здесь казахи: запоминайте нынешние цены, и сравните потом с теми что будут после "революции...

karuto

Главное не допустить победы разума в отдельно взятой демократической голове.

mosquito__2010

Кто же будет терпеть тоталитарную и олигархическую власть в странах запада ? 6 января прошлого года в...
Sibnet.Ru