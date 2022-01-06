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Sony представила первый в мире 4K‑телевизор на квантовых точках

Источник:
The Verge
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Фото: © sony.ru

Компания Sony представила на мероприятии CES 2022 первый в мире телевизор Bravia XR A95K с 4K OLED-панелью на квантовых точках.

Новинка с дисплеем по технологии QD-OLED обладает улучшенной цветопередачей и расширенными углами обзора по сравнению с обычными OLED-телевизорами. Телевизор станет флагманом новейшей линейки Bravia.

A95K оснащен процессором Cognitive Processor XR, встроенной веб-камерой, функцией удаленного поиска, операционной системой Google TV с микрофоном громкой связи. Кроме этого, телевизор поддерживает режим HDR.

Планируется, что компания будет выпускать две версии Bravia XR A95K с диагональю экрана 65 и 55 дюймов. Стоимость новинки и даты выхода на рынок Sony раскроет весной 2022 года.

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