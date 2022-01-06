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Казахстан закрыл въезд иностранцев в страну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: martinwcox / Attribution License

Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с объявленным режимом чрезвычайного положения, сообщил представитель казахстанского посольства в Ташкенте.

Отмечается, что пересечение границы невозможно пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом, передает РИА Новости. Срок действия такого ограничения не уточняется.

Режим ЧП в Казахстане объявлен из-за массовых протестов, которые первоначально вспыхнули из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В дальнейшем протестующие выдвинули политические требования.

Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева.

Токаев также обратился за помощью в преодолении террористической угрозы. Россия уже направила в Казахстан миротворческие силы. Предполагается, что российские подразделения будут направлены на время нормализации обстановке в стране.

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