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Путин потребовал мер по борьбе с пытками в колониях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой при необходимости представить предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы, сообщается на сайте Кремля.

«Проанализировать практику применения уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации и при необходимости подготовить предложения, направленные на недопущение применения незаконных методов воздействия к лицам, содержащимся под стражей и осужденным к лишению свободы», — говорится в одном из поручений по итогам большой пресс-конференции главы государства.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 июня 2022 года, ответственными являются глава Минюста Константин Чуйченко и генпрокурор Игорь Краснов.

На пресс-конференции 23 декабря 2021 года Путин отметил, что по выявленным в России случаям расследуются 17 уголовных дел, которые «нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны».

В декабре в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за применение пыток. Пытки будут караться лишением свободы на срок до 12 лет.

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karuto

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