Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию сразу

Получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в пенсионный фонд — НПФ или ПФР, рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Обратится в ПФР и НПФ можно в личном порядке или по почте, предварительно заверив необходимые документы у нотариуса, или через личный кабинет, приводит «Прайм» слова эксперта.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — сказал Биезбардис.

Эксперт отметил, что получить единовременную выплата накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.