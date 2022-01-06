НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт объяснил, как получить всю накопленную пенсию сразу

Источник:
«Прайм»
254 0
Фото: © Sibnet.ru

Получить пенсионные накопления при достижении «старого» пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в пенсионный фонд — НПФ или ПФР, рассказал эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

Обратится в ПФР и НПФ можно в личном порядке или по почте, предварительно заверив необходимые документы у нотариуса, или через личный кабинет, приводит «Прайм» слова эксперта.

«Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату», — сказал Биезбардис.

Эксперт отметил, что получить единовременную выплата накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

Еще по теме
Эксперт предсказал курс доллара на 2022 год
Apple установила рекорд по капитализации
Материалы для ремонта и услуги бригад подорожают
«Столото» назвал регионы с наибольшим выигрышем в лотерею
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Вомбаты впервые в России появятся в новосибирском зоопарке
Ребенок утонул в алтайском санатории
Сибирь обогнала Москву по росту зарплат
Пожар на складе в Иркутске распространился на тысячу квадратных метров
Самое популярное
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Зайцев и Домнина поразили жюри катанием без коньков
Обсуждение (0)
О самом главном
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
44
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
35
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
31
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
31
Украина нашла способ «победить» Россию
30
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Sibnet.Ru