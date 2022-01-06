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Ребенок утонул в алтайском санатории

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ребенок утонул в бассейне санатория «Обские плесы» в Алтайском крае, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

По данным следствия, ЧП случилось в среду. В бассейне «Бригантина» санатория «Обские плесы», расположенного на территории Тальменского района, было обнаружено тело 12-летнего мальчика.

«Ребенок отдыхал с родителями и в какой-то момент скрылся под водой, после чего его тело без признаков жизни было извлечено из бассейна», — говорится в сообщении.

Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», обстоятельства ЧП устанавливаются.

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