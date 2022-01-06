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«Дружбу» вороны и амурского тигра сняли на видео

Источник:
РИА Новости
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Фото: Appaloosa / CC BY-SA 3.0

Ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье получили редкое видео, на котором «общаются» ворона и краснокнижный амурский тигр, сообщил представитель пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда».

На видео молодой тигр отдыхает у вершины горы, но рядом начинает каркать ворона. При этом хищник не нападает на птицу и не проявляет агрессии. «Фотоловушка запечатлела необычайно близкое общение диких животных: на расстоянии менее метра птица своим карканьем дразнит хищника, который переносит общение стоически», — рассказал РИА Новости представитель парка.

По его словам, обычно хищники и падальщики — вороны — взаимодействуют иначе. Эти птицы, особенно зимой, во многом зависят от тигров и леопардов — их успешные охоты обеспечивают им пропитание.


«В свою очередь вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных. В таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев», — отметил собеседник.

В данном случае на камеру попала абсолютно иная история. «Вороны — очень умные и любознательные птицы, которые способны проявлять подобное поведение. Можно лишь предположить, что ворона решила "полюбопытствовать", когда тигр вновь отправится на охоту», — уточнили в нацпарке.

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