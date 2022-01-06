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Церемонию вручения Grammy отложили на неопределенное время

Источник:
ТАСС
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Фото: colbysharp / Attribution License

Церемония вручения американской музыкальной премии Grammy, которая должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе, перенесена на неопределенный срок из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

«После тщательного рассмотрения и анализа с участием властей города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества исполнителей и наших многочисленных партнеров, академия звукозаписи и CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии Grammy», — приводит ТАСС заявление.

В документе отмечено, «учитывая неопределенность, связанную с распространением омикрон-штамма, проведение церемонии 31 января сопряжено с большими рисками».

Как уточнили организаторы, новая дата проведения мероприятия будет озвучена позже. Журнал Variety со ссылкой на источники сообщил, что академия звукозаписи и CBS рассчитывают провести полноценное шоу с присутствующими в зале гостями мероприятия.

Всего на предстоящей премии музыканты будут соревноваться в 85 номинациях, в том числе в двух новых — «Лучшее мировое музыкальное выступление» в мировой музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей.

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