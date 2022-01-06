Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в 2022 году является председателем Совета.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщил Пашинян.

По его словам, решение было принято после обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне

По данным секретариата ОДКБ, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России уже началась переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Общая численность миротворческих сил ОДКБ — около 3 600 человек.