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ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся COVID в мире за сутки

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду о 2 294 039 новых случаях заражения коронавирусом в мире за сутки — это самый высокий суточный показатель в статистике ВОЗ за все время пандемии.

Впервые число заразившихся в течение 24 часов в мире превысило 2 миллиона. По состоянию на 18.53 мск 5 января в ВОЗ поступили сведения о 293 750 692 инфицированных и 5 454 131 умершем. Число летальных исходов за сутки — на 7 011, приводит ТАСС статистику.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 1 января нынешнего года, когда в течение 24 часов было выявлено 1 859 485 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США — 55 972 114. Далее следуют Индия (35 018 358), Бразилия (22 305 078), Великобритания (13 641 524) и Россия (10 585 984).

Летальных исходов больше всего в США — 821 408, вторую строчку занимает Бразилия (619 209), третью — Индия (482 551). Далее следуют Россия (313 015) и Мексика (299 581).

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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