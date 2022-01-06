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Вомбаты впервые в России появятся в новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: JJ Harrison (jjharrison89@facebook.com) / CC BY-SA 3.0

Коллекция новосибирского зоопарка в новом году пополнится малайскими медведями и вомбатами, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Коллекция животных пополнится парой теплолюбивых малайских медведей. А ещё Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило станет первым в России, где можно будет увидеть вомбатов», — говорится в сообщении.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные из семейства сумчатых млекопитающих, внешне напоминающие маленьких медведей или больших хомяков.

В новом году в зоопарке достроят комплекс вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей. Его планируют открыть к 1 июня.

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