Вомбаты впервые в России появятся в новосибирском зоопарке

Коллекция новосибирского зоопарка в новом году пополнится малайскими медведями и вомбатами, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Коллекция животных пополнится парой теплолюбивых малайских медведей. А ещё Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило станет первым в России, где можно будет увидеть вомбатов», — говорится в сообщении.

Вомбаты — роющие норы травоядные животные из семейства сумчатых млекопитающих, внешне напоминающие маленьких медведей или больших хомяков.

В новом году в зоопарке достроят комплекс вольеров для бурых, малайских и гималайских медведей. Его планируют открыть к 1 июня.