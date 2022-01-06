Новосибирцы готовы снизить зарплатные ожидания

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Жители Новосибирской области выразили готовность снизить зарплатные ожидания, выяснили аналитики сервиса по поиску работы HH.ru.
В конце 2021 года в регионе выросла доля работников, которые готовы пойти на снижение зарплатных ожиданий, чтобы сохранить работу или гарантированно трудоустроиться на новое место (37%). Это на 3% больше, чем в прошлом году.
При этом 49% жителей региона оказались не согласны пойти на такой шаг, еще 21% респондентов затруднились ответить.
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