Пожар на складе в Иркутске распространился на тысячу квадратных метров

Крупный пожар разгорелся на складе в Иркутске утром в четверг, его площадь превысила 1 тысячу квадратных метров.

По данным регионального управления МЧС, складское помещение загорелось на улице Воровского. Пожар начался на первом этаже в одном из помещений и быстро ушел под кровлю, где по горючему утеплителю распространился на большую площадь. Из здания эвакуировались 10 человек, никто не пострадал.

Пожар локализован на площади 1,2 тысячи квадратного метра. Открытое горение ликвидировано, но огонь еще не потушен, с ним борются более 40 человек.