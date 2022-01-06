Девочку с огромной опухолью мозга спасли в Новосибирске

Хирурги новосибирского центра имени Мешалкина прооперировали шестилетнюю девочку с огромной опухолью мозга, сообщила пресс-служба учреждения.

«Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дисклокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, что спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии — избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга», — рассказал нейрохирург Сергей Чернов

Опухоль была очень опасной, так как сдавливала ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. Девочке была нужна срочная операция. Заболевание проявлялось у нее головными болями, тошнотой и рвотой.

Хирурги удали опухоль полностью. Она оказалась доброкачественной. Девочка восстанавливается после вмешательства.