НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Девочку с огромной опухолью мозга спасли в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
263 0
Фото: © центр имени Мешалкина

Хирурги новосибирского центра имени Мешалкина прооперировали шестилетнюю девочку с огромной опухолью мозга, сообщила пресс-служба учреждения.

«Новообразование, сопоставимое по размеру с теннисным мячом, вызвало дисклокацию мозговых структур и сдавление четвертого желудочка головного мозга, что спровоцировало нарушение оттока спинномозговой жидкости и развитие внутренней гидроцефалии — избыточного накопления спинномозговой жидкости в желудочках мозга», — рассказал нейрохирург Сергей Чернов

Опухоль была очень опасной, так как сдавливала ствол головного мозга, в котором располагаются жизненно важные центры. Девочке была нужна срочная операция. Заболевание проявлялось у нее головными болями, тошнотой и рвотой.

Хирурги удали опухоль полностью. Она оказалась доброкачественной. Девочка восстанавливается после вмешательства.

Еще по теме
Кроссовки зимой: риски для женского и мужского здоровья
Астрологи и экстрасенсы: уйдет ли коронавирус в 2022 году?
Запрещено наказание военных США за отказ от вакцинации
Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пожар на складе в Иркутске распространился на тысячу квадратных метров
Житель бурятского села из ревности поджег дома бывшей и соперника
Девочку с огромной опухолью мозга спасли в Новосибирске
Медведи Новосибирского зоопарка переедут в новые вольеры летом
Самое популярное
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Россия изменила концепцию борьбы с преступностью
Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть
Россияне начнут платить налог с банковских вкладов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Топ комментариев

Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))

slavaynin

а в это время где то в европе прошло факельное шествие)

pepelmetal

Ну греться то им нужно как-то

yankee-motherfuckers

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...
Sibnet.Ru