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Кремль отреагировал на массовые беспорядки в Казахстане

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Казахстан не запрашивал у России помощь в связи с беспорядками в ряде крупных городов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — сказал РИА Новости Песков.

Представитель Кремля также добавил, что ситуация должна разрешиться без внешнего вмешательства.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни нового года. Люди вышли на акции против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Утром в среду, 5 января, президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Ранее радио Sputnik сообщило, что протестующие подожгли резиденцию президента в Алма-Ате.

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