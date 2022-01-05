Юрист объяснил, когда селфи могут закончиться уголовным делом

Люди в определенных случаях могут быть привлечены к серьезной ответственности за селфи, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.

Например, госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. За подобный контент может грозить увольнение, сказал юрист.

«Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — пояснил агентству «Прайм» Савельев.

Помимо этого, вне зависимости от профессиональной деятельности, нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. За такие фотографии можно быть привлеченным к уголовной ответственности, предупредил собеседник агентства.

При этом, как пояснил юрист, закон не запрещает скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи без дальнейшего распространения в публичном пространстве.