Юрист объяснил, когда селфи могут закончиться уголовным делом

Люди в определенных случаях могут быть привлечены к серьезной ответственности за селфи, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.
Например, госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. За подобный контент может грозить увольнение, сказал юрист.
«Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — пояснил агентству «Прайм» Савельев.
Помимо этого, вне зависимости от профессиональной деятельности, нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. За такие фотографии можно быть привлеченным к уголовной ответственности, предупредил собеседник агентства.
При этом, как пояснил юрист, закон не запрещает скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи без дальнейшего распространения в публичном пространстве.
Diman_naziА в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))
slavayninа в это время где то в европе прошло факельное шествие)
pepelmetalНу греться то им нужно как-то
yankee-motherfuckersВластям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...