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Юрист объяснил, когда селфи могут закончиться уголовным делом

Источник:
«Прайм»
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Фото: verchmarco / Attribution License

Люди в определенных случаях могут быть привлечены к серьезной ответственности за селфи, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор» Сергей Савельев.

Например, госслужащим нельзя делать снимки, порочащие честь и достоинство. За подобный контент может грозить увольнение, сказал юрист.

«Cотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим запрещено делать и выкладывать фотографии с алкоголем, в непристойном виде, фотографии эротического характера», — пояснил агентству «Прайм» Савельев.

Помимо этого, вне зависимости от профессиональной деятельности, нельзя делать снимки, которые могут повлечь за собой распространение данных, охраняемых законом. За такие фотографии можно быть привлеченным к уголовной ответственности, предупредил собеседник агентства.

При этом, как пояснил юрист, закон не запрещает скачивание и хранение на смартфоне чужих селфи без дальнейшего распространения в публичном пространстве.

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Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))

slavaynin

а в это время где то в европе прошло факельное шествие)

pepelmetal

Ну греться то им нужно как-то

yankee-motherfuckers

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...
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