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Медведи Новосибирского зоопарка переедут в новые вольеры летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новые вольеры для бурых, малайских и гималайских медведей откроются в Новосибирском зоопарке летом, сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

«Самый крупный объект, строительство которого мы обсуждали в 2020 году – новые вольеры для медведей. Проект столкнулся с теми же сложностями, что и многие другие строительные проекты в прошлом году — и удорожание материалов, и сложности с привлечением подрядчика. Но работы идут, летом этот объект будет завершен. Желаемая дата, которую мы обсудили с Андреем Ростиславовичем Шило — 1 июня», — сказал губернатор Андрей Травников.

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Проект предусматривает комплекс помещений: шесть основных уличных вольеров, два вольера-отсадника, четыре здания (помещения для животных, технические помещения, помещение для посетителей), а также малые архитектурные формы. Например, это летняя «киноберлога» для проведения уроков биологии, показа тематических фильмов.

Уже готовы зимний экспозиционный павильон малайских медведей, вольеры для гималайских медведей, вольеры для бурых медведей. Отделка вольеров соответствует среде обитания животных.

К объекту подведены инженерные и выполнены работы по их внутренней разводке внутри комплекса, выполнено подключение газовой котельной. Для завершения проекта нужно построить уличный бассейн, произвести внутреннюю отделку зданий, благоустройство прилегающей территории.

Бассейн будет состоять из трех частей, в одной из которых организуют запруду для выращивания карпов. Их будут «дозировано» запускать в медвежьи бассейны, чтобы животные могли охотиться.

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