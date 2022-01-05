НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Енисей подтопил 13 участков в Лесосибирске

Источник:
Sibnet.ru
303 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Уровень воды поднялся в Енисее, в поселке Стрелка города Лесосибирска подтоплено 13 участков, с них эвакуируют имущество и скот, сообщила в среду пресс-служба правительства Красноярского края.

При формировании кромки льда произошел подъем уровня воды в Енисее в районе поселка Стрелка города Лесосибирска. В ночь на среду уровень воды достиг максимальной отметки – 841 сантиметра. Подтоплены 13 приусадебных участков, на двух из них – надворные постройки.

За последние сутки вода начала убывать, до жилых домов вода не дошла. Ночью в пунктах временного размещения было шесть человек, утром они вернулись домой. На месте работают 26 человек, восемь единиц техники, организовано оповещение населения.

«Спасатели помогают жителям, чьи участки находятся в зоне затопления, эвакуируют домашний скот, перемещают сено, выносят из хозяйственных построек нужные людям вещи », — сообщил зампредседателя правительства края Сергей Козупица.

Еще по теме
Штормовое предупреждение объявили в Норильске
Погодное «цунами» накроет Россию
Новосибирец снял туманность Конская Голова
Синоптики описали погоду в новогоднюю ночь в Забайкалье
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медведи Новосибирского зоопарка переедут в новые вольеры летом
Двое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Бурятии
Енисей подтопил 13 участков в Лесосибирске
Пассажиры «скорой» пострадали в ДТП в Барнауле
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Россия изменила концепцию борьбы с преступностью
Новогодний выпуск шоу «Лучше всех!» покажут на Первом
Обсуждение (0)
О самом главном
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
31
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
31
Украина нашла способ «победить» Россию
26
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
26
Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков
25
Байден пообещал «решительный ответ» при вторжении России
Sibnet.Ru