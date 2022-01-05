Енисей подтопил 13 участков в Лесосибирске

Уровень воды поднялся в Енисее, в поселке Стрелка города Лесосибирска подтоплено 13 участков, с них эвакуируют имущество и скот, сообщила в среду пресс-служба правительства Красноярского края.

При формировании кромки льда произошел подъем уровня воды в Енисее в районе поселка Стрелка города Лесосибирска. В ночь на среду уровень воды достиг максимальной отметки – 841 сантиметра. Подтоплены 13 приусадебных участков, на двух из них – надворные постройки.

За последние сутки вода начала убывать, до жилых домов вода не дошла. Ночью в пунктах временного размещения было шесть человек, утром они вернулись домой. На месте работают 26 человек, восемь единиц техники, организовано оповещение населения.

«Спасатели помогают жителям, чьи участки находятся в зоне затопления, эвакуируют домашний скот, перемещают сено, выносят из хозяйственных построек нужные людям вещи », — сообщил зампредседателя правительства края Сергей Козупица.