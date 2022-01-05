Столтенберг раскрыл главную тему на переговорах с Россией

Главными темами встречи представителей России и НАТО 12 января станут вопросы европейский безопасности, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я созвал заседание Совета Россия — НАТО на 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию на и вокруг Украины, а также вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков», — говорится в публикации.

Столтенберг отметил, что эта повестка предназначена «для конструктивного диалога в интересах всех» сторон.

В середине декабря Москва передала Вашингтону и его союзникам проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

Переговоры будут проходить по трем трекам: 10 января в Женеве состоится встреча на уровне представителей МИД России и США, 12 января — заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а на следующий день — многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ в Вене.