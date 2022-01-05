Пассажиры «скорой» пострадали в ДТП в Барнауле

Двое пассажиров автомобиля скорой помощи пострадали в аварии в Барнауле, сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю в среду.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который двигался со включенными звуковыми и световыми сигналами.

«В результате ДТП телесные травмы получили два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи, женщины 35 и 28 лет, они доставлены в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи, не госпитализированы», — цитирует собеседника ТАСС.