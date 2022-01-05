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Пассажиры «скорой» пострадали в ДТП в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двое пассажиров автомобиля скорой помощи пострадали в аварии в Барнауле, сообщил журналистам представитель пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю в среду.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который двигался со включенными звуковыми и световыми сигналами.

«В результате ДТП телесные травмы получили два пассажира автомобиля скорой медицинской помощи, женщины 35 и 28 лет, они доставлены в городскую больницу №1 для оказания медицинской помощи, не госпитализированы», — цитирует собеседника ТАСС.

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Топ комментариев

Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))

pepelmetal

Эти могут воевать лишь со школами, детскими садами, с мирным населением ЛНР и ДНР!

slavaynin

а в это время где то в европе прошло факельное шествие)

yankee-motherfuckers

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...
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