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МС-21 с российскими двигателями пойдет в серию в 2024 году

Источник:
ТАСС
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Фото: Dmitry Terekhov from Odintsovo, Russian Federation / CC BY-SA 2.0

Серийное производство самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и крылом российской разработки начнется в 2024 году, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов

«Если говорить о МС-21, то в прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет <...> с нашим композитным крылом. И начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем. И в 2024 году уже начнется серийное производство самолетов полностью российского производства и двигателей российского производства», — сказал он.

Чемезов отметил, что первый серийный МС-21 будет выпущен в 2022 году с американским двигателем, но российским крылом. «Четыре машины — первые серийные — мы уже выпустим и передадим их эксплуатантам, нашим авиакомпаниям», — цитирует ТАСС Чемезова.

По словам главы Ростеха, в 2023 году госкорпорация выпустит шесть самолетов МС-21, в 2024 году — 2, к 2025 году — 32 машины, в 2027 году — 76 машин.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года получил базовый сертификат типа, в декабре совершил первый полет самолет с российским композитным крылом.

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