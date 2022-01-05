Закон о пожизненном сроке для педофилов примут в январе

Депутаты Госдумы сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе, заявил спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

Политик отметил, что один из задержанных по этому делу оказался педофилом-рецидивистом. «Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе», — отметил Володин. «Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — добавил политик.

Спикер заметил, что, по мнению многих, введения пожизненного срока для таких преступников недостаточно. «Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях», — сказал он.

Ранее следователи задержали двух подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда ее забрали двое мужчин. Подозреваемые признались в убийстве ребенка.