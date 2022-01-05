Правительство Казахстана ушло в отставку из‑за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, сообщает пресс-служба главы правительства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — сказано в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.

Президент Казахстана ввел в регионах, где проходят беспорядки, режим чрезвычайного положения и комендантский час.