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Правительство Казахстана ушло в отставку из‑за беспорядков

Источник:
ТАСС
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства, сообщает пресс-служба главы правительства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — сказано в документе.

В нем также отмечается, что члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.

Президент Казахстана ввел в регионах, где проходят беспорядки, режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Политика #Мир
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Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))

pepelmetal

Эти могут воевать лишь со школами, детскими садами, с мирным населением ЛНР и ДНР!

slavaynin

а в это время где то в европе прошло факельное шествие)

yankee-motherfuckers

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...
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