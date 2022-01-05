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ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»

Источник:
«Известия»
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Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Christopher B. Stoltz

После модернизации Большой противолодочный корабль проекта 1155.1 «Адмирал Чабаненко» станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили источники в военном ведомстве.

С начала 1990-х годов «Адмирал Чабаненко» был один из самых мощных корабль ВМФ России. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами «Калибр» и уникальными ракетами-торпедами Х-35.

В настоящее время главный калибр обновленного «Чабаненко» — гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» уже находится в высокой степени готовности, сказали «Известиям» источники.

Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота «Адмирал Чабаненко». Ожидается, что в январе «Чабаненко», который находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, перейдет в Мурманск, где и начнется его модернизация.

Вернутся в строй «Адмирал Чабаненко» должен к концу 2023 года.

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