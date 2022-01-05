Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме

Двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержаны в Костроме, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

«Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — сообщили ТАСС в СК. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. «Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.