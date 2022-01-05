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Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержали в Костроме

Источник:
ТАСС
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Двое подозреваемых в убийстве пятилетней девочки задержаны в Костроме, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, 4 января девочка вышла на улицу в Костроме на прогулку, откуда ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

«Следователи СУ СК России по Костромской области и сотрудники уголовного розыска УМВД России по Костромской области задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка», — сообщили ТАСС в СК. Тело девочки обнаружено в комнате одного из общежитий города.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. «Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

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Топ комментариев

Diman_nazi

А в "продвинутой" Америке неграм ноги целовали )))

pepelmetal

Эти могут воевать лишь со школами, детскими садами, с мирным населением ЛНР и ДНР!

slavaynin

а в это время где то в европе прошло факельное шествие)

yankee-motherfuckers

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали...
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