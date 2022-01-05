Экипаж «Камаз‑мастера» выиграл третий этап «Дакара»

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на прошедшем в Саудовской Аравии третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков.

Дистанция спецучастка составила 255 километров. Результат победителей — 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд). Оба гонщика представляют команду «Камаз-мастер».

Третьим к финишу пришел экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3.08). Экипаж Антона Шибалова стал четвертым (+4.22), Эдуарда Николаева — седьмым (+9.38).

В общем зачете с учетом пролога лидирует Сотников (10:42.32), затем идут Николаев (+11.45), Каргинов (+19.44) и Шибалов (+27.05).

Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли «Дакар» завершится 14 января.