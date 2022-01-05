НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине в Новый год

Источник:
Daily Storm
325 6
Фото: © Пресс-служба президента России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на распространившиеся в соцсетях слухи о том, новогоднее обращение президента России Владимира Путина было смонтировано и глава государство был во время одет в бронежилет.

Песков назвал глупостью разговоры о том, что новогоднее обращение президента состоит из архивных кадров, а также о том, что Путин в момент обращения скрывал под пальто бронежилет. «Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал представитель Кремля изданию Daily Storm.

В своем обращении 31 декабря Путин затронул несколько тем. Он поблагодарил медиков и военнослужащих, которые борются с коронавирусом, и поддержал граждан, которые потеряли родных и близких из-за болезни.

Также глава государства выразил надежду, что 2022 год принесет всем удачу и новые возможности. Он отметил, что свершение планов зависит от усилий самих людей, от приоритетов, которые расставляет человек.

Еще по теме
Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков
НАТО организует экстренную встречу из-за Украины
НАТО проведет переговоры с Россией
США отыскали неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Штормовое предупреждение объявили в Норильске
Мэрия Новосибирска объявит новый конкурс на «умные» остановки
Алтайской мумии на праздники добавили «дни посещений»
Новый ЛДС в Новосибирске оборудуют современными финскими бортами
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Путин застал Байдена врасплох
Россия изменила концепцию борьбы с преступностью
Обсуждение (6)
Картина дня
Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков
Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине в Новый год
Погодное «цунами» накроет Россию
Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
31
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
31
Украина нашла способ «победить» Россию
26
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
25
Байден пообещал «решительный ответ» при вторжении России
24
Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году
Sibnet.Ru