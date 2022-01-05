Кремль ответил на слухи о бронежилете на Путине в Новый год

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на распространившиеся в соцсетях слухи о том, новогоднее обращение президента России Владимира Путина было смонтировано и глава государство был во время одет в бронежилет.

Песков назвал глупостью разговоры о том, что новогоднее обращение президента состоит из архивных кадров, а также о том, что Путин в момент обращения скрывал под пальто бронежилет. «Ребята явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!» — сказал представитель Кремля изданию Daily Storm.

В своем обращении 31 декабря Путин затронул несколько тем. Он поблагодарил медиков и военнослужащих, которые борются с коронавирусом, и поддержал граждан, которые потеряли родных и близких из-за болезни.

Также глава государства выразил надежду, что 2022 год принесет всем удачу и новые возможности. Он отметил, что свершение планов зависит от усилий самих людей, от приоритетов, которые расставляет человек.