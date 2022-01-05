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Комендантский час ввели в Казахстане из‑за массовых беспорядков

Источник:
ТАСС
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Фото: © МВД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и Алма-Ате

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты.

«Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. <...> Ввести в городе Алма-Ата на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут», — приводит ТАСС содержание документа.

В Алма-Ате и Мангистауской области введен запрет на забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия. Въезд в Алма-Ату и выезд из города ограничен. Усилена охрана порядка, государственных и стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, сказано в указе.

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