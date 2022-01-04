НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

НАТО организует экстренную встречу из-за Украины

Источник:
Sibnet.ru
464 3
Фото: © пресс-служба НАТО

Главы МИД стран Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию вокруг Украины за несколько дней до заседания Совета Россия — НАТО, сообщила в Twitter представитель военного блока Оана Лунгеску.

Внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет 7 января. При этом 12 января запланировано проведение Совета Россия — НАТО, на котором будут обсуждаться предложения Москвы.

На предварительной встрече министры иностранных дел стран НАТО обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности, уточнила Лунгеску.

Россия ранее предложила НАТО проект договоренностей о гарантиях безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.

Еще по теме
НАТО проведет переговоры с Россией
США отыскали неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена
Украина нашла способ «победить» Россию
Самолет Байдена угодил в сильнейшую бурю
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Прямой рейс запустят между Читой и Якутском
Полицейские прострелили колесо пьяному водителю на трассе в Приангарье
Нейросеть помогла найти пропавшего год назад новосибирца
Новосибирец набросился с ножом на соседей по общежитию
Самое популярное
Лотерея «Русское лото» разыграет два миллиарда рублей
Что посмотреть в новогоднюю ночь по телевизору
Стали известны обладатели новогоднего миллиарда
Путин застал Байдена врасплох
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
30
Пять держав пообещали не использовать ядерное оружие
28
Украина нашла способ «победить» Россию
27
«Газпром» сообщил о рекордной добыче газа
25
Байден пообещал «решительный ответ» при вторжении России
24
Жириновский предсказал выдвижение Путина в 2024 году
Sibnet.Ru