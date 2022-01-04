НАТО организует экстренную встречу из-за Украины

Главы МИД стран Североатлантического альянса намерены обсудить ситуацию вокруг Украины за несколько дней до заседания Совета Россия — НАТО, сообщила в Twitter представитель военного блока Оана Лунгеску.

Внеочередная виртуальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет 7 января. При этом 12 января запланировано проведение Совета Россия — НАТО, на котором будут обсуждаться предложения Москвы.

На предварительной встрече министры иностранных дел стран НАТО обсудят сосредоточение российских войск возле Украины, а также широкий круг вопросов европейской безопасности, уточнила Лунгеску.

Россия ранее предложила НАТО проект договоренностей о гарантиях безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.