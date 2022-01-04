Samsung представила доступный флагман Galaxy S21 FE

Южнокорейская компания Samsung официально представила доступный флагман Galaxy S21 FE, который должен сменить на рынке успешный Galaxy S20 FE.

Новинка базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон получил 6,4-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц. Дисплей прикрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера смартфона состоит из трех модулей — основного сенсора, сверширокоугольника и телефотомодуля. Селфи-камера на лицевой стороне представляет собой датчик на 32 Мп с глом обзора 81 градус.

Samsung Galaxy S21 FE имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается проводная и беспроводная зарядка.

Смартфон также оснащен NFC-модулем для совершения бесконтактных платежей. Емкость накопителя составляет 128 или 256 Гбайт, корпус выполнен из пластика, металлической является только рамка. Стоимость «младшей» модификации составит 59 990 рублей.