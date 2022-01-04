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Samsung представила доступный флагман Galaxy S21 FE

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Южнокорейская компания Samsung официально представила доступный флагман Galaxy S21 FE, который должен сменить на рынке успешный Galaxy S20 FE.

Новинка базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Смартфон получил 6,4-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления до 120 Гц. Дисплей прикрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Основная камера смартфона состоит из трех модулей — основного сенсора, сверширокоугольника и телефотомодуля. Селфи-камера на лицевой стороне представляет собой датчик на 32 Мп с глом обзора 81 градус.

Samsung Galaxy S21 FE имеет встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, корпус защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, поддерживается проводная и беспроводная зарядка.

Смартфон также оснащен NFC-модулем для совершения бесконтактных платежей. Емкость накопителя составляет 128 или 256 Гбайт, корпус выполнен из пластика, металлической является только рамка. Стоимость «младшей» модификации составит 59 990 рублей.

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