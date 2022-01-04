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Китайцы зажгли искусственное «солнце»

Источник:
South China Morning Post
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Фото: © EUROfusion

Экспериментальный термоядерный реактор в Китае смог удержать разогретую до температуры 70 миллионов градусов плазму более 17 минут, это рекордный показатель для таких установок. Успех позволит в перспективе создать коммерческую версию реактора.

Реактор под названием Experimental Advanced Superconducting Tokamak работает с 2006 году, он построен на основе модифицированного российского проекта. Ранее китайские ученые установили на нем другой рекорд — они смогли разогреть плазму до 160 миллионов градусов.

Для достижения устойчивой термоядерной реакции синтеза плазму необходимо разогреть до 100 миллионов градусов Цельсия. В этом случае процессы в реакторе будут идентичны происходящим на Солнце.

Пока выработка энергии на термоядерных реакторах коммерчески невыгодна, однако с развитием технологии человечество получит доступ к практически бесконечному источнику экологически чистой энергии.

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