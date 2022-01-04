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Погодное «цунами» накроет Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Резкие перепады температуры ожидают жителей Поволжья, Урала и Западной Сибири 6 и 7 января, предупредил метеоролог Александр Шувалов. Синоптики называют такое явление погодным «цунами».

Так, утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января 1 — около ноля. При этом 9 января в Екатеринбурге вновь похолодает до минус 20, передает портал Ura.ru.

Схожая ситуация ожидается на территории Западной Сибири, при этом здесь температурные перепады ожидаются более мягкими. Вал теплого воздуха вызовет сильные осадки, которые накроют практически всю среднюю полосу России.

Центральная Россия также почувствует последствия «цунами», в основном они будут выражаться в обильных снегопадах. Кроме этого, температура также будет меняться довольно быстро, но в меньших интервалах.

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