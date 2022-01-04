Российская лыжница впервые выиграла «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей общего зачета «Тур де Ски» — престижной многодневной лыжной гонки, которая является особой частью Кубка мира.

Непряева заняла четвертое место в финальной гонке многодневки масс-старте свободным стилем на 10 километров. Перед стартом последней гонки в гору она имела преимущество в две минуты.

Победу одержала норвежская лыжница Хейди Венг, однако это не помешало общей победе Непряевой. Спортсменка стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет «Тур де Ски». При этом до этого россиянка дважды в карьере становилась второй.

3 января Непряева выиграла масс-старт классическим стилем. Она преодолела дистанцию в десять километров за 29 минут и 51,3 секунды. 1 января россиянка выиграла спринт классическим стилем.