НАТО проведет переговоры с Россией

Северно-атлантический альянс подтверждает проведения совета Россия—НАТО, сообщил официальный представитель организации.

«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО»,— пояснил Reuters источник.

Темой переговоров могут стать предложения России о гарантиях безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины и Грузии к альянсу. Кроме этого, НАТО не собирается выводить американское ядерное оружие из Европы.

Также 10 января должны состояться переговоры России и США о предложениях по гарантиям безопасности в Европе, которые в декабре обнародовал МИД России, а на 13 января запланировано обсуждение по линии ОБСЕ.