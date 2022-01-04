НАТО проведет переговоры с Россией

Северно-атлантический альянс подтверждает проведения совета Россия—НАТО, сообщил официальный представитель организации.
«Любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО действиями России и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО»,— пояснил Reuters источник.
Темой переговоров могут стать предложения России о гарантиях безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже заявлял, что альянс не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины и Грузии к альянсу. Кроме этого, НАТО не собирается выводить американское ядерное оружие из Европы.
Также 10 января должны состояться переговоры России и США о предложениях по гарантиям безопасности в Европе, которые в декабре обнародовал МИД России, а на 13 января запланировано обсуждение по линии ОБСЕ.
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