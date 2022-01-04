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США отыскали неожиданный способ заставить Россию уважать Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Властям США необходимо как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали всерьез относиться к американскому президенту Байдену.

«У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня дважды подумать, прежде чем предпринимать действия», — пишет The Wall Street Journal.

Автор материала отмечает, что на данный момент никакая риторика властей США не может убедить Пекин или Москву отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.

В частности, предлагается предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы Тель-Авив мог атаковать стратегические объекты на территории Ирана. В этом списке крупные нефтехранилища.

В пример приводится президент Рональда Рейгана, которого в начале первого срока тоже считали мягким президентом, пока он не уволил 11 300 авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года.

Рейган также постоянно давил на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан или введения войск на Гренаду. Байдену стоит использовать подобную тактику создания конфликтных ситуаций, пишет издание.

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Да, у американцев это как правило так.
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