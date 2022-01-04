Прокачка российского газа через Украину упала втрое

«Газпром» снизил прокачку газа через Украину в Словакию втрое в начале января, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Так, 31 декабря была заявка на 83,8 миллиона кубометров газа, 1 января она опустилась до 49,5 миллиона, 2 января — до 35,5 миллиона, а 3 января — до 26,1 миллиона. Среднесуточная прокачка топлива в 2021 году по этому направлению составила 76,6 миллиона кубометров.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook, что в прошлом году «Газпром» поставил через территорию Украины 41,7 миллиарда кубометров газа при зарезервированной мощности в 44,4 миллиарда кубометров.

В конце февраля 2021 года объемы суточной прокачки газа из Украины в Словакию падали до 24-33 миллионов кубометров на фоне рекордной оттепели в Европе и сильных морозов в Сибири, а также Поволжье и на Урале.