Нейросеть помогла найти пропавшего год назад новосибирца

Пропавший больше года назад новосибирский студент найден с помощью нейросети, сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.

Студент СГУПС Андрей П. пропал в октябре 2020 года. Он вышел из общежития и не вернулся, с тех пор о нем ничего не было известно.

«Вечерний выезд автономных экипажей по свидетельству принес неожиданный результат, который мы подтвердили с помощью обработки данных в нейросети. Сразу после встречи Нового года мы смогли рассказать родным о судьбе их близкого человека», — написали волонтеры.

«Лиза Алерт» не разглашает обстоятельства, при которых находятся потерявшиеся люди.