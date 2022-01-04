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Нейросеть помогла найти пропавшего год назад новосибирца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пропавший больше года назад новосибирский студент найден с помощью нейросети, сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях.

Студент СГУПС Андрей П. пропал в октябре 2020 года. Он вышел из общежития и не вернулся, с тех пор о нем ничего не было известно.

«Вечерний выезд автономных экипажей по свидетельству принес неожиданный результат, который мы подтвердили с помощью обработки данных в нейросети. Сразу после встречи Нового года мы смогли рассказать родным о судьбе их близкого человека», — написали волонтеры.

«Лиза Алерт» не разглашает обстоятельства, при которых находятся потерявшиеся люди.

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