Самолет Байдена угодил в сильнейшую бурю

Президент США Джо Байден вернулся после новогоднего отдыха в Вашингтон в разгар сильнейшего снежного бурана. Видео прилета опубликовала пресс-служба Белого дома в Twitter.

Садившийся на авиабазе Эндрюс борт главы государства застала сильнейшая метель. Отмечается, что Байдену после приземления пришлось еще около получаса ждать внутри самолета, пока полосу расчистят от снега.

Из опубликованных кадров следует, что президент все-таки благополучно покинул аэропорт — он осторожно спустился по трапу, прикрываясь рукой от мощных порывов ветра, после чего сел в машину и уехал.

Метеорологи ожидают, что в течение суток в столице США выпадет рекордное количество снега. Из-за обильного снегопада в Вашингтоне закрыты офисы федеральных органов, работают только сотрудники экстренных служб.