Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции

Новый потенциально опасный вариант коронавируса обнаружили на юге Франции — ученые обнаружили в нем 46 мутаций, что может серьезно снизить эффективность вакцин.

Штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что вирус уже распространен в этой африканской стране. Тесты показали странную комбинацию мутаций у всех зараженных, пишет издание Heute.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. Пока у него нет официального имени. Отмечается, что находку сделали медики Марселя, которые пока затрудняются оценивать уровень заразности данного штамма.

В ноябре 2021 года исследователи обнаружили штамм «омикрон» на юге Африки — оказалось, что по скорости распространения он в несколько раз превосходит обычные варианты коронавируса. На сегодня в некоторых странах «омикрон» уже вытеснил остальные штаммы.