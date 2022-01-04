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Новый штамм коронавируса обнаружили на юге Франции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Новый потенциально опасный вариант коронавируса обнаружили на юге Франции — ученые обнаружили в нем 46 мутаций, что может серьезно снизить эффективность вакцин.

Штамм был выявлен у вернувшихся во Францию путешественников из Камеруна. Эксперты не исключают, что вирус уже распространен в этой африканской стране. Тесты показали странную комбинацию мутаций у всех зараженных, пишет издание Heute.

Новый вариант получил обозначение B.1.640.2. Пока у него нет официального имени. Отмечается, что находку сделали медики Марселя, которые пока затрудняются оценивать уровень заразности данного штамма.

В ноябре 2021 года исследователи обнаружили штамм «омикрон» на юге Африки — оказалось, что по скорости распространения он в несколько раз превосходит обычные варианты коронавируса. На сегодня в некоторых странах «омикрон» уже вытеснил остальные штаммы.

Тема: Коронакризис
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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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