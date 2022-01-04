Эксперт предсказал курс доллара на 2022 год

Американский доллар в наступившем году продолжит укрепляться по отношению к другим мировым валютам, спрогнозировал главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы «Промсвязьбанка» Егор Жильников.

Специалист отметил, что на американском рынке в ближайшее время будет наблюдаться отток капитала в стабильные активы. В этот список входят наличные в долларах. При этом позиция рубля не является надежной, пишет агентство «Прайм».

Жильников спрогнозировал курс в районе 76,5 рублей за один доллар в конце 2022 года и 75,5 рублей в среднем за ближайшие 12 месяцев. Таким образом, стоимость американской валюты в целом останется на уровне 2021 года.

При этом аналитик указывает, что предпосылки к росту рубля все равно есть. Но на отечественную валюту влияет много внешние факторов: цены на нефть, ситуация с коронавирусом и геополитика, поэтому предсказать ее укрепление довольно сложно.