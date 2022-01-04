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Apple установила рекорд по капитализации

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Apple стала первой в мире компанией с капитализацией в три триллиона долларов после того, как ее акции подорожали почти на 3%, следует из данных торгов. Это первый случай в истории, когда рыночная стоимость компании превысила эту отметку.

Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступала место Microsoft. На данный момент Microsoft с капитализацией в 2,5 триллиона долларов занимает вторую строчку этого списка.

Третье место в списке самых дорогих на планете занимает саудовская компания Saudi Aramco, которая занимается нефтедобычей. Ее капитализация на сегодня оценивается в 1,9 триллиона долларов.

Apple была основана в 1976 году. Она занимается производством персональных и планшетных компьютеров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

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