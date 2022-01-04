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Человек погиб в пожаре в Каргаске, число пострадавших выросло до семи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Семь человек пострадали и один погиб при пожаре в Каргаске Томской области, сообщила прокуратура региона. Ранее было известно о четверых пострадавших.

Пожар в 12-квартирном доме из бруса в Каргаске произошел в понедельник, 3 января. Жильцов дома эвакуировали. МЧС сообщало о четверых пострадавших.

«Семь человек доставлены в медицинское учреждение, один собственник жилья погиб», — сказано в сообщении прокуратуры.

Ведомство проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины пожара и дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

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