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Житель Мурманской области слетал в Кузбасс ради поджога машины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Мурманской области прилетел в Кемерово, чтобы поджечь чужой автомобиль по объявлению из Интернета, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

В полицию обратился 19-летний житель областного центра с заявлением о поджоге его Kia Rio. Сумма ущерба составила полмиллиона рублей. Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения и нашли в Мурманске.

«Злоумышленник нашел в сети Интернет объявление о возможности заработать 70 тысяч рублей за выполнение заказа на уничтожение чужого имущества. Специально для этого подозреваемый прилетел в Кемеровскую область, ночью приехал на указанный адрес, и, осмотрев заказную иномарку, поджег ее и скрылся», — говорится в сообщении.

Вероятного поджигателя задержали, 29-летнему жителю Мурманской области грозит до пяти лет колонии.

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