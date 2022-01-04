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Пункты вакцинации от COVID возобновили работу в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пункты вакцинации от коронавируса начали работу в Новосибирской области после Нового года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Возобновили работу пункты вакцинации, соответственно, те, кто в спокойный период, выходные дни примет решение сделать прививку от COVID-19 — такая возможность есть», — сказал губернатор Андрей Травников.

В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области.

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