Пункты вакцинации от COVID возобновили работу в Новосибирской области

Пункты вакцинации от коронавируса начали работу в Новосибирской области после Нового года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Возобновили работу пункты вакцинации, соответственно, те, кто в спокойный период, выходные дни примет решение сделать прививку от COVID-19 — такая возможность есть», — сказал губернатор Андрей Травников.

В регионе развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках Новосибирска и районов области.