Четверо пострадали в пожаре в Томской области

Четыре человека пострадали в пожаре в многоквартирном деревянном доме в Каргаске Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел утром в понедельник. Загорелась квартира на втором этаже 12-квартирного дома из бруса.

Пожарные с помощью лестницы спасли 12 человек, в том числе троих детей. Четверо взрослых, находившихся в доме, госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Пожар потушили в течение полутора часов, сгорела одна квартира. Причина ЧП устанавливается.