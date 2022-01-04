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Четверо пострадали в пожаре в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Томской области

Четыре человека пострадали в пожаре в многоквартирном деревянном доме в Каргаске Томской области, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар произошел утром в понедельник. Загорелась квартира на втором этаже 12-квартирного дома из бруса.

Пожарные с помощью лестницы спасли 12 человек, в том числе троих детей. Четверо взрослых, находившихся в доме, госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Пожар потушили в течение полутора часов, сгорела одна квартира. Причина ЧП устанавливается.

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ЧП #Происшествия
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