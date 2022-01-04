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Украина нашла способ «победить» Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украина должна придерживаться собственной стратегии для победы в потенциальной войне с Россией, заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Политик отметил, что для победы придется привлечь на свою сторону западных партнеров. «Выполнять то, что обещали. То, что мы не хотим и не можем выполнить. Вопрос уважения и доверия сейчас нам очень вредит», – пояснил он в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший глава МИД Украины также посоветовал не делать внешнеполитических промахов, которыми может воспользоваться Россия. В этом случае 2022 год будет относительно спокойным, спрогнозировал Климкин.

Киев в последнее время регулярно обвиняет Москву в подготовке масштабного вторжения на Украину. Россия полагает, что подобные обвинения лишь маскируют наращивание украинских войск на границах Донбасса и усиления активности НАТО.

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Политика #Мир
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