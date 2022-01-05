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Алтайской мумии на праздники добавили «дни посещений»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Республики Алтай

Жители и гости Республики Алтай в дни новогодних праздников смогут увидеть знаменитую мумию принцессы Укока три дня – 5, 7 и 9 января, рассказала директор Национального музея им. А.В. Анохина, где хранится находка, Римма Еркинова.

Мумию древней женщины в 1993 году обнаружили новосибирские археологи экспедиции Натальи Полосьмак, она находилась в кургане скифского времени на высокогорном плато Укок в Республике Алтай близ границы с Монголией. Возраст находки оценили более чем в 2,5 тысячи лет и назвали одним из самых важных открытий археологии последнего времени.

Она хранилась в музее Новосибирска, но в 2012 году после перестройки музея и создания особых условий для сохранения экспоната, ее вернули в Горно-Алтайск. По словам ученых, мумия не может постоянно быть на свету, и часто открывать саркофаг, где она хранится, не рекомендуется. Из-за этого мумию экспонируют по несколько часов и только в строго отведенные для этого дни.

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В соответствии с верованиями коренного населения, эти дни выбираются по лунному календарю. Демонстрировать мумию можно только в определенный период во время новолуния.

«В начале этого года новолуние приходится на 2 января. Таким образом, на третий день, — 5 января, ее можно будет увидеть. Также покажем 7 и 9 января», — сообщила директор.

Она добавила, что раньше ее демонстрировали меньшее число дней, но люди специально приезжают, чтобы посмотреть эту уникальную находку, поэтому был прибавлен дополнительный день. Это связано и тем, что экспонат находится в хорошем состоянии. 

Еркинова напомнила, что музей, как и другие культурные учреждения региона, работает по системе QR-кодов из-за угрозы распространения коронавируса.

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