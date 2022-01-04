Переход Смолова в «Динамо» назвали провалом

Переход нападающего «Локомотива» Федора Смолова в «Динамо» может стать главным трансферным провалом 2022 года, заявил футбольный агент Дмитрий Селюк.

«Локомотив» и «Динамо» договорились о переходе Смолова, у которого заканчивается контракт с железнодорожниками, сообщили несколько спортивных журналистов.

«"Динамо" — молодая команда, много бегает, играет в интенсивный футбол, а Смолов в "Сельте" по 50 минут играл. Он не может работать в отборе, играет лишь на чистых мячах. У "Динамо" будут проблемы в том, что Смолов начнет давить молодых ребят, чтобы ему всегда давали мяч. А если его посадят на скамейку, то это будет скандал в раздевалке», — цитирует Селюка РИА Новости.

Смолову 31 год. Нападающий выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, за «Локомотив» он играет с 2018 года. Также он известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».

Контракт Смолова с «Локомотивом» истекает в 2022 году. Зарплата футболиста в команде составляет 3,1 миллиона евро. Форвард в сезоне 2021/22 провел за железнодорожников 15 игр в Российской премьер-лиге и забил семь мячей. По этому показателю он является лучшим игроком своей команды.